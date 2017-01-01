В ивановском музыкальном театре пройдет необычный концерт





5 мая, в канун Дня Победы, в музыкальном театре пройдет необычное представление, где главным исполнителем станет хор. В первом отделении будет представлен концерт-рапсодия для хорового театра «Песни сердца». Это еврейские песни, которые раскроют многогранный мир образов и чувств еврейского народа. Во втором отделении прозвучат песни военных лет.

поделиться ссылкой:

