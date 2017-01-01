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Новости

35 минут назад

В Ивановской области легковушка столкнулась с фургоном

Пострадала женщина – ФОТО


Автоавария произошла 26 апреля на 141-м километре автодороги Ковров-Шуя-Кинешма в Вичугском районе. 55-летний водитель «Лады Приоры» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении фургоном «ГАЗель».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. 46-летнюю женщину с ушибами плеча и грудной клетки доставили в Вичугскую ЦРБ.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП легковушка фургон
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									Медведь								
							
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  • 36 минут назад
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							М...НУ - номер во всем виноват								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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