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35 минут назад
В Ивановской области легковушка столкнулась с фургоном
Пострадала женщина – ФОТО
Автоавария произошла 26 апреля на 141-м километре автодороги Ковров-Шуя-Кинешма в Вичугском районе. 55-летний водитель «Лады Приоры» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении фургоном «ГАЗель».
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. 46-летнюю женщину с ушибами плеча и грудной клетки доставили в Вичугскую ЦРБ.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
ключевые слова: ДТП легковушка фургон
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- Медведь36 минут назадМ...НУ - номер во всем виноват
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