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Ивановец не вынес утраты супруги и покончил с собой
Перед тем, как отравиться таблетками, мужчина отправил тревожное смс-сообщение
22 апреля в квартире одного из домов на улице Фрунзе в Иванове было найдено тело хозяина жилища.
О произошедшем в полицию сообщила бывшая супруга и знакомый погибшего. Женщина получила на свой телефон смс тревожного характера и поспешила проверить бывшего супруга по месту его жительства. Она зашла в квартиру и нашла труп.
В процессе разбирательства оперативники установили, что у погибшего мужчины в январе 2017 года умерла жена. Смерть супруги он переживал нелегко и тяжело страдал от постигшей его утраты.
«Установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством при помощи таблеток», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: самоубийство суицид
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