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сегодня, 13:13
У ивановского «Тополя» пройдет Весенняя сельскохозяйственная ярмарка
28-29 апреля на северной парковке ивановского ТРЦ «Тополь» пройдет Весенняя сельскохозяйственная ярмарка.
В мероприятии примут участие более 60 сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона и соседних областей.
На ярмарке будут представлены саженцы, рассада, техника и инвентарь для сада и огорода, а также продукты питания и сувенирная продукция.
ключевые слова: сельское хозяйство ярмарка
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