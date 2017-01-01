У ивановского «Тополя» пройдет Весенняя сельскохозяйственная ярмарка





28-29 апреля на северной парковке ивановского ТРЦ «Тополь» пройдет Весенняя сельскохозяйственная ярмарка.

В мероприятии примут участие более 60 сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона и соседних областей.

На ярмарке будут представлены саженцы, рассада, техника и инвентарь для сада и огорода, а также продукты питания и сувенирная продукция.

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