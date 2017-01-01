В Иванове на территорию детского сада прилетел фазан

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Фазана, гуляющего по территории 158-го ивановского детсада, сегодня утром заметили сотрудники дошкольного учреждения. Поскольку птица не боялась людей, все желающие с ней стали фотографироваться. Затем местные собаки спугнули фазана, и он перелетел на козырек 3-го этажа рядом стоящего дома. А уже оттуда – на ближайшую березу. Там его наша съемочная группа и застала.

Как фазан оказался у детского сада и какова его дальнейшая судьба, неизвестно.

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