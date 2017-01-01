В Иванове запретили митинговать на площади Ленина

Но разрешили - у мемориала «Красная Талка»





Глава региона Павел Коньков внес изменения в Постановление правительства «Об определении специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий в Ивановской области». Согласно новому документу, в Иванове теперь официально разрешается проводить митинги только в двух местах:

- в сквере у памятника М.В.Фрунзе (пр. Ленина, у д. 42) – не более 150 человек;

- у мемориала «Красная Талка» (ул. Свободы и ул. Шувандиной) – не более 9890 человек.



Территория на Красной Талке появилось вместо площади Ленина, где теперь официально запрещено проводить публичные мероприятия.

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