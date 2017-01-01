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Новости

53 минуты назад

В Иванове ветеранам начали вручать подарки от администрации города

На эти цели из бюджета областного центра выделено 530 тысяч рублей


В канун Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в областном центре, будут вручены подарки от администрации города.

Второй год подряд по программе «Забота и поддержка» из бюджета города выделяются средства на покупку подарков участникам Великой Отечественной войны. Как сообщили в ивановской мэрии, в этом году на эти цели в бюджете было выделено 530 тысяч рублей.

Вручение подарков ветеранам началось уже на этой неделе. Как уверяют в администрации облцентра, сотрудники соцзащиты выезжают к каждому ветерану персонально на дом.

Всего в Иванове в настоящий момент проживает 468 ветеранов Великой Отечественной войны.



ключевые слова: ветераны День Победы подарки
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