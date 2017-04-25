Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:55

Еще один торговец госнаградами задержан у ивановского ж/д вокзала

Злоумышленник продавал орден «Материнской славы»


Буквально два дня назад мы сообщали о том, что у ивановского железнодорожного вокзала был задержан молодой человек, незаконно торговавший государственными наградами. У него изъяли несколько орденов «Красной звезды» и «Дружбы народов», медали СССР «За боевые заслуги», а также знак об окончании Ленинградской Краснознаменной Военно-воздушной инженерной академии. Госнаграды он приобретал через интернет и перепродавал в Иванове.

И вот сегодня пресс-служба УТ МВД России по СЗФО сообщает об аналогичном преступлении. И вновь незаконная торговля государственными наградами шла у ивановского ж/д вокзала. На этот раз 31-летний местный житель продавал там орден «Материнской славы» 3 степени, который он также приобрел через интернет.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: госнаграды орден сбыт вокзал полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 235
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									dmitriy								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А как же коллекционирование, фалеристика? Лучше бы бандитов и чинуш ловили, бездельники!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •