Еще один торговец госнаградами задержан у ивановского ж/д вокзала

Злоумышленник продавал орден «Материнской славы»





Буквально два дня назад мы сообщали о том, что у ивановского железнодорожного вокзала был задержан молодой человек, незаконно торговавший государственными наградами. У него изъяли несколько орденов «Красной звезды» и «Дружбы народов», медали СССР «За боевые заслуги», а также знак об окончании Ленинградской Краснознаменной Военно-воздушной инженерной академии. Госнаграды он приобретал через интернет и перепродавал в Иванове.

И вот сегодня пресс-служба УТ МВД России по СЗФО сообщает об аналогичном преступлении. И вновь незаконная торговля государственными наградами шла у ивановского ж/д вокзала. На этот раз 31-летний местный житель продавал там орден «Материнской славы» 3 степени, который он также приобрел через интернет.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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