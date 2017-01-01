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сегодня, 11:45
В Иванове сотрудники госветнадзора провели рейд по местам уличной торговли
Результаты
В апреле сотрудники регионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору провели рейд на территории областного центра в местах уличной торговли.
По итогам рейда было составлено 6 протоколов об административных правонарушениях на граждан, торгующих саженцами декоративных и плодово-ягодных культур. В нарушение законодательства владельцы данной продукции не известили Россельхознадзор о ее доставке на территорию Ивановской области. Кроме того, у торговцев не было документов, подтверждающих сортовые и посевные качества саженцев, а также документов, удостоверяющих карантинное фитосанитарное состояние продукции.
ключевые слова: саженцы уличная торговля Россельхознадзор рейд
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