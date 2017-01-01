В Ивановской области правнук до смерти забил 90-летнюю бабушку клюшкой из-за 600 рублей

Школьник, подозреваемый в данном преступлении, задержан





25 апреля в квартире одного из домов на улице Карла Маркса в Наволоках было обнаружено тело 90-летней женщины с телесными повреждениями. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной ее смерти стали множественные ушибленные раны головы и большая кровопотеря. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, озвученным пресс-службой СУ СКР по ивановской области, 22 апреля в гости к старушке зашел ее 15-летний правнук. Пока бабушка готовила бутерброды, подросток похитил у нее 600 рублей. Женщина заметила пропажу и предъявила правнуку претензии, при этом ударила школьника деревянной клюшкой по телу. Оттолкнув бабушку, от чего та упала на пол, подросток подобрал клюшку и нанес женщине несколько ударов по голове. Увидев кровь, школьник испугался и убежал из квартиры. Похищенные деньги потратил с друзьями на пиво.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, от него получена явка с повинной. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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