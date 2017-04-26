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В ИГЭУ открылась всероссийская школа спортивных волонтеров
26 апреля в ивановском энергоуниверситете состоялась торжественная церемония открытия Всероссийской студенческой школы спортивных волонтеров «Всегда в движении!».
Всероссийская студенческая школа спортивных волонтеров «Всегда в движении!» проходит на территории ИГЭУ с 26 по 28 апреля в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений на 2017 год при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
Как рассказали организаторы, целью Школы является популяризация волонтёрской деятельности, массового спорта и здорового образа жизни в молодёжной среде, активизация спортивного направления в волонтерском движении, вовлечение обучающихся в процесс организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий.
В работе школе примут участие 100 студентов – представители 14 регионов, 24 вузов страны.
Участники могут пройти обучение по направлениям «Событийное волонтерство» или «Инструкторы-волонтеры». В программу Школы включены творческие, спортивные, культурно-массовые мероприятия.
Финальным мероприятием школы будет фитнес-фестиваль, в котором примут участие более 250 студентов. Откроется фест 28 апреля в 14.00 большом спортивном зале энергоуниверситета.
Фото: департамент молодежной политики и спорта Ивановской области
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Фото: департамент молодежной политики и спорта Ивановской области - очевидно
отсюда дует ветер