Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

23 минуты назад

В ИГЭУ открылась всероссийская школа спортивных волонтеров

ФОТО


26 апреля в ивановском энергоуниверситете состоялась торжественная церемония открытия Всероссийской студенческой школы спортивных волонтеров «Всегда в движении!».

Всероссийская студенческая школа спортивных волонтеров «Всегда в движении!» проходит на территории ИГЭУ с 26 по 28 апреля в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений на 2017 год при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Как рассказали организаторы, целью Школы является популяризация волонтёрской деятельности, массового спорта и здорового образа жизни в молодёжной среде, активизация спортивного направления в волонтерском движении, вовлечение обучающихся в процесс организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий.  

В работе школе примут участие 100 студентов – представители 14 регионов, 24 вузов страны.

Участники могут пройти обучение по направлениям «Событийное волонтерство» или «Инструкторы-волонтеры». В программу Школы включены творческие, спортивные, культурно-массовые мероприятия.

Финальным мероприятием школы будет фитнес-фестиваль, в котором примут участие более 250 студентов. Откроется фест 28 апреля в 14.00 большом спортивном зале энергоуниверситета.

Фото: департамент молодежной политики и спорта Ивановской области



ключевые слова: спорт волонтеры школа ИГЭУ
  • оцените новость:
  • (0)
  • 122
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Yuri Geller								
							
    • 
							
  • 1 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Событийное волонтерство»  )))) кто это  придумывает ??? 
    
слов нет 
    

    
Фото: департамент молодежной политики и спорта Ивановской области  - очевидно
    
отсюда  дует ветер   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •