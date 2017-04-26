В ИГЭУ открылась всероссийская школа спортивных волонтеров

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26 апреля в ивановском энергоуниверситете состоялась торжественная церемония открытия Всероссийской студенческой школы спортивных волонтеров «Всегда в движении!».

Всероссийская студенческая школа спортивных волонтеров «Всегда в движении!» проходит на территории ИГЭУ с 26 по 28 апреля в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений на 2017 год при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Как рассказали организаторы, целью Школы является популяризация волонтёрской деятельности, массового спорта и здорового образа жизни в молодёжной среде, активизация спортивного направления в волонтерском движении, вовлечение обучающихся в процесс организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий.

В работе школе примут участие 100 студентов – представители 14 регионов, 24 вузов страны.

Участники могут пройти обучение по направлениям «Событийное волонтерство» или «Инструкторы-волонтеры». В программу Школы включены творческие, спортивные, культурно-массовые мероприятия.

Финальным мероприятием школы будет фитнес-фестиваль, в котором примут участие более 250 студентов. Откроется фест 28 апреля в 14.00 большом спортивном зале энергоуниверситета.



Фото: департамент молодежной политики и спорта Ивановской области



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