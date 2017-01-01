Работа ивановской студентки отобрана на выставку всероссийского конкурса социальной рекламы

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29 апреля в Москве на площадке дома культуры «Трехгорка» состоится подведение итогов всероссийского конкурса социальной рекламы #Искусствожить. На финальную выставку в Москве экспертным жюри была отобрана работа студентки 2 курса отделения «Дизайн графической продукции» ивановского художественного училища Татьяны Сироткиной. Татьяна создавала работу под руководством преподавателя специальных дисциплин Ларисы Снегиревой.

Конкурс социальной рекламы #Искусствожить проходил с 20 марта по 20 апреля. Фотографы, дизайнеры и начинающие режиссеры состязались в трех номинациях: «Видео», «Дизайн и художественные работы» и «Фото».

Самой популярной номинацией стал «Дизайн и художественные работы». Большая часть работ была посвящена противодействию пропаганде суицидального поведения и насилия в интернете. Некоторые участники представляли на конкурс коллекции одежды, стихотворения, инсталляции.

Всего в конкурсе приняли участие 257 человек из 70 регионов, было представлено более 330 работ. Средний возраст участника – 25 лет.

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