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Новости

38 минут назад

Учительница математики из Иванова заняла 2 место в межрегиональном конкурсе творческих разработок

ФОТО


Учитель математики ивановской школы №18 Ирина Капитонова заняла 2 место в межрегиональном профессиональном конкурсе творческих разработок «Инновационные технологии при обучении математике». Призовое место было завоевано в номинации «Внеурочная деятельность по математике в современной информационно-образовательной среде».

Всего на конкурс, который проводился в Москве, в этом году поступило 59 заявок из 12 регионов России. Были представлены Ивановская, Новосибирская, Кировская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Московская, области, Республики Алтай, Коми, Татарстан, Крым, Ханты-Мансийский АО – ЮГРА.

27 марта состоялся II очный этап конкурса в форме мастер-класса, на котором выступали финалисты из разных регионов России, набравшие наибольшее количество балов по итогам заочного тура.

А 24 апреля в «Академии социального направления» прошло пленарное заседание, в котором приняли участие Людмила Петерсон, доктор педагогических наук, профессор, лауреат Премии Президента РФ; Александр Мордкович, доктор педагогических наук, профессор, лауреат Премии Президента, заслуженный деятель науки. В этот день в торжественной обстановке состоялось подведение итогов конкурса и награждение победителей.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: учитель математика творчество образование конкурс
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