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сегодня, 10:30
В Пучежском районе дотла сгорел строительный вагончик
ФОТО
Сообщение о пожаре в деревне Большое Дмитриево Пучежского района поступило утром 26 апреля. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, наблюдалось открытое горение строительного вагончика. Огонь был локализован на площади 24 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС
ключевые слова: пожар строительный вагончик МЧС
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