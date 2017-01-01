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сегодня, 10:23

Общественный совет города Иваново занял 12 место в рейтинге инфооткрытости


В марте Проектный центр «Инфометр» изучил, как публикуются сведения об общественных советах и палатах в городах с населением более 100 000 человек (кроме городов федерального значения). Выяснилось, что в 128 городах из 166 размещается информация о деятельности ОС или ОП. Однако часто этих сведений недостаточно, информация плохо структурирована, ее сложно найти или пользоваться ей неудобно. Общий уровень открытости городских общественных советов составил 19,9% (если считать, что 100% - полное соответствие опубликованных сведений параметрам исследования).

По итогам аудита был составлен рейтинг инфооткрытости органов общественного контроля, в котором Общественный совет города Иваново занял 12 место.



ключевые слова: общественный совет инфооткрытость рейтинг
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