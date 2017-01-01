Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 27 апреля





По сообщению ивановской мэрии, 26 апреля была проведена планировка дорожного покрытия автогрейдером (срезка грунта с тротуара) на улицах 1-я, 5-я и 6-я Курьяновские и 1-я Балинская. Ремонтные работы продолжились на тротуарах в районе дома №29 по улице Советской (восстановление плитки).

Ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси проводился на улицах 10-го Августа (с применением фрезерования в узкой части) и Карла Маркса. Использовано 4,9 тонны смеси.

На 27 апреля запланирован ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси на узком участке улицы 10-го Августа и улице Крутицкая.

Автогрейдер будет направлен на планировку покрытия на улице Стефенсона.

График работ может быть скорректирован при поступлении предписаний ОГИБДД, ЕДДС, а также в случае наступления неблагоприятных погодных условий.

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