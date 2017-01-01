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В Иванове кроссовер врезался в автобус «Неоплан»
Двое пострадавших – ФОТО
Автоавария произошла 26 апреля около 10 часов вечера на улице Арсения областного центра. Автомобиль «Мицубиси Аутлендер» врезался в припаркованный у края проезжей части автобус «Неоплан». Водителя «Неоплана» в момент ДТП в автобусе не было.
По данным УГИБДД по Ивановской области, в результате аварии пострадали два человека:
- водитель «Мицубиси», 1978 г.р, с травмами головы, ушибом лба оставлен на месте;
- пассажирка «Мицубиси», 1950 г.р., с закрытым переломом правого надколенника доставлена в 7-ю горбольницу.
На водителя кроссовера составлен административный материал за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования. Машина поставлена на стоянку.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
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