В Ивановской области в сгоревшем доме найден труп хозяина с ножевым ранением

В преступлении подозревается знакомая погибшего





Пожар в доме на улице Гагарина в Юрьевце произошел в ночь на 18 апреля. После того, как огонь ликвидировали, на месте пожара было обнаружено тело 54-летнего хозяина дома.

Выехавшие на место происшествия оперативники установили, что мужчина погиб насильственной смертью. На его теле были обнаружены ножевые ранения. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ходе расследования удалось выяснить, что в день гибели мужчины его навещала соседка. Удалось установить, что 42-летняя местная жительница заглянула к своему знакомому для того, чтобы занять у него спиртного. Между гостьей и хозяином дома возник конфликт, и женщина во время ссоры ударила мужчину ножом.

Как выяснили полицейские, ранее женщина уже отбывала наказание в местах лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Она задержана и помещена в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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