Само догорит: как ивановские сотрудники МЧС «тушат» пожар, развалившись на лавочках

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Сегодня на конечной Суховки в областном центре, неподалеку от дома № 25, произошло загорание сухой травы. Местные жители вызвали пожарных. Сотрудники МЧС, конечно, приехали. Вот только «тушили» они пожар весьма своеобразно – удобно развалившись на обустроенных неподалеку лавочках. Подумали, видимо, что никакой это не пожар – так, легкий пал, само догорит.

Автор видео, живущий в этом районе, говорит, что поля здесь горят часто. И не однократно приезжали огнеборцы. Но такое он видит в первый раз.

Видео: Максим Цветков

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