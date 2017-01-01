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Новости

44 минуты назад

Само догорит: как ивановские сотрудники МЧС «тушат» пожар, развалившись на лавочках

ВИДЕО


Сегодня на конечной Суховки в областном центре, неподалеку от дома № 25, произошло загорание сухой травы. Местные жители вызвали пожарных. Сотрудники МЧС, конечно, приехали. Вот только «тушили» они пожар весьма своеобразно – удобно развалившись на обустроенных неподалеку лавочках. Подумали, видимо, что никакой это не пожар – так, легкий пал, само догорит.

Автор видео, живущий в этом районе, говорит, что поля здесь горят часто. И не однократно приезжали огнеборцы. Но такое он видит в первый раз.

Видео: Максим Цветков



ключевые слова: пожар пал МЧС
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									Вадим								
							
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  • 16 минут назад
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    • 
										+1
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							Вопрос автору и Барсикам, как по вашему, было бы правильнее потушить и завтра же приехать опять на Это же самое место? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									СеменСеменович								
							
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  • 15 минут назад
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										+1
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							контролируемый пал, что тут такого?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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