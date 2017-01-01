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44 минуты назад
Само догорит: как ивановские сотрудники МЧС «тушат» пожар, развалившись на лавочках
ВИДЕО
Сегодня на конечной Суховки в областном центре, неподалеку от дома № 25, произошло загорание сухой травы. Местные жители вызвали пожарных. Сотрудники МЧС, конечно, приехали. Вот только «тушили» они пожар весьма своеобразно – удобно развалившись на обустроенных неподалеку лавочках. Подумали, видимо, что никакой это не пожар – так, легкий пал, само догорит.
Автор видео, живущий в этом районе, говорит, что поля здесь горят часто. И не однократно приезжали огнеборцы. Но такое он видит в первый раз.
Видео: Максим Цветков
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Комментарии (2)
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- Вадим16 минут назадВопрос автору и Барсикам, как по вашему, было бы правильнее потушить и завтра же приехать опять на Это же самое место?
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- СеменСеменович15 минут назадконтролируемый пал, что тут такого?
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