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51 минуту назад
ПОСЛУШАЙТЕ! Хит-парад оригинальных подарков-сюрпризов для ветеранов: креативнее некуда
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Чем ближе День Победы, тем чаще разные организации и структуры начинают вспоминать о ветеранах. Проявляют креатив. Кто во что горазд. Хотят вроде как лучше, а получается - как всегда.
Хит-парад оригинальных подарков-сюрпризов для наших ветеранов – в комментарии Валентины Перекрестовой.
164-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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