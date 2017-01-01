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51 минуту назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Хит-парад оригинальных подарков-сюрпризов для ветеранов: креативнее некуда

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Чем ближе День Победы, тем чаще разные организации и структуры начинают вспоминать о ветеранах. Проявляют креатив. Кто во что горазд. Хотят вроде как лучше, а получается - как всегда.

Хит-парад оригинальных подарков-сюрпризов для наших ветеранов – в комментарии Валентины Перекрестовой.

164-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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