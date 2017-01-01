Прокуратура хочет отправить Вячеслава Сверчкова на 6 лет в колонию строгого режима

И оштрафовать на 25,5 млн рублей





Напомним, Вячеслав Сверчков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от предпринимателя Саррафа Мамедова. За 12 с лишним миллионов рублей глава города обещал бизнесмену помочь с воплощением проекта "умных остановок". Сначала Сверчков должен был помочь с оформлением земельных участков в аренду, потом с изменением вида их разрешенного использования. Окупить проект предполагалось за счет торговли в павильонах. Подсудимый вину свою признает полностью, он сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение. Это может быть учтено как весомое смягчающее обстоятельство.

Прокуратура в ходе прений попросила приговорить Вячеслава Сверчкова к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 25,5 миллионов рублей. Кроме того, еще 5 лет после освобождения он не должен занимать должности в госвласти и органах местного самоуправления. Позиция защиты станет известна в эту пятницу.

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