Ситуацией с опасным развлечением школьников на крыше 9-этажки заинтересовались еще и следователи

СУ СКР проводит доследственную проверку





Как мы сообщали ранее, после публикации фото школьников, играющих на крыше 9-этажки на улице Шошина в Иванове, прокуратура провела проверку. Выяснилось, что запирающееся устройство на люке, ведущем на технический этаж, было сорвано. Таким образом, дети спокойно проникали на крышу дома.

Управляющая компания ООО «ЖЭУ-1» установила на люк новые запоры. Сейчас доступ на крышу закрыт. Решается вопрос о привлечении виновных лиц управляющей компании к дисциплинарной ответственности.

Между тем на ситуацию с опасным развлечением школьников на крыше и козырьке балконе 9-этажки отреагировал и следственный комитет. В настоящее время СУ СК России по Ивановской области проводит доследственную проверку. «В ходе проверки будет установлена возможная вина должностных лиц, оказывающих услуги по обслуживанию указанного многоквартирного дома», - говорится в сообщении ведомства.

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