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24.04.2017 10:11В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа
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сегодня, 12:57После публикации фото школьников, играющих на крыше 9-этажки, прокуратура провела проверку
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Ситуацией с опасным развлечением школьников на крыше 9-этажки заинтересовались еще и следователи
СУ СКР проводит доследственную проверку
Как мы сообщали ранее, после публикации фото школьников, играющих на крыше 9-этажки на улице Шошина в Иванове, прокуратура провела проверку. Выяснилось, что запирающееся устройство на люке, ведущем на технический этаж, было сорвано. Таким образом, дети спокойно проникали на крышу дома.
Управляющая компания ООО «ЖЭУ-1» установила на люк новые запоры. Сейчас доступ на крышу закрыт. Решается вопрос о привлечении виновных лиц управляющей компании к дисциплинарной ответственности.
Между тем на ситуацию с опасным развлечением школьников на крыше и козырьке балконе 9-этажки отреагировал и следственный комитет. В настоящее время СУ СК России по Ивановской области проводит доследственную проверку. «В ходе проверки будет установлена возможная вина должностных лиц, оказывающих услуги по обслуживанию указанного многоквартирного дома», - говорится в сообщении ведомства.
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