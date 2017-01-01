Новости
Утвержден девиз Дня города Иваново 2017
Одобрены 5 логотипов праздника
Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке к Дню города Иваново был утвержден девиз праздника. Звучит он так: «По Золотому кольцу приезжайте в Иваново».
Также членам рабочей группы были предложены проекты фирменного стиля и эмблемы 146-ой годовщины Иваново-Вознесенска. В этом году мероприятия Дня города будут посвящены 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России». С учетом этого юбилея дизайнеры центра технического творчества «Новация» представили более десятка вариантов логотипов праздника, пять из которых, одобренные рабочей группой, будут представлены на ближайшем заседании оргкомитета.
И сегодня же управление экономического развития и торговли ивановской мэрии объявило сегодня о приеме заявок на осуществление уличной торговли в День города. Заявки принимаются до 24 мая включительно по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 522, факс 8 (4932) 59-46-66, e-mail: econ@ivgoradm.ru.Предусмотрено 400 торговых мест. Торговля будет осуществляться до 18.00.
- оцените новость:
-
(0)
- 252
- 1
Комментарии (1)
-
- 12312340 минут назад"По Золотому кольцу приезжайте в Иваново за дешевыми трусами!" Больше тут делать нечего...
Новость дня
-
(2)
- 1828
-
(0)
- 1345
-
(2)
- 1958
-
(1)
- 1744