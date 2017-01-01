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Новости

45 минут назад

Утвержден девиз Дня города Иваново 2017

Одобрены 5 логотипов праздника


Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке к Дню города Иваново был утвержден девиз праздника. Звучит он так: «По Золотому кольцу приезжайте в Иваново».

Также членам рабочей группы были предложены проекты фирменного стиля и эмблемы 146-ой годовщины Иваново-Вознесенска. В этом году мероприятия Дня города будут посвящены 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России». С учетом этого юбилея дизайнеры центра технического творчества «Новация» представили более десятка вариантов логотипов праздника, пять из которых, одобренные рабочей группой, будут представлены на ближайшем заседании оргкомитета.

И сегодня же управление экономического развития и торговли ивановской мэрии объявило сегодня о приеме заявок на осуществление уличной торговли в День города. Заявки принимаются до 24 мая включительно по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 522, факс 8 (4932) 59-46-66, e-mail: econ@ivgoradm.ru.

Предусмотрено 400 торговых мест. Торговля будет осуществляться до 18.00.

ключевые слова: Иваново День города девиз логотип
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							"По Золотому кольцу приезжайте в Иваново за дешевыми трусами!" Больше тут делать нечего...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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