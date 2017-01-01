В этом году в регионе планируется капитально отремонтировать 728 многоквартирных домов





Сегодня, 26 апреля, состоялось заседание попечительского совета областного Фонда капремонта. На нем были озвучены следующие цифры.

Краткосрочной региональной программой 2015-2017 годов запланировано провести капитальный ремонт общего имущества 1589 многоквартирных домов общей площадью 2,9 млн. кв. м. В том числе силами регионального оператора планируется отремонтировать 1473 дома площадью 2,6 млн. кв. м.

Как сообщила генеральный директор фонда капремонта Елена Сесягина, в рамках заключенных договоров, работы выполнены полностью на 745 домах.

В 2017 году региональный фонд капремонта планирует капитально отремонтировать 728 домов.

В настоящее время работы ведутся на 101 объекте. По 232 многоквартирным домам заключены договоры на проведение работ по капитальному ремонту, срок их окончания – осень 2017 года. Также на данном этапе работы проводится электронный аукцион на определение подрядных организаций для проведения капремонта на 245 домах.

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