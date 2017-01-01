Ивановская студентка заняла 2-е место на конкурсе молодых художников ARTstart

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Студентка 3 курса специальности «Дизайн» Ивановского художественного училища имени М.И. Малютина Анастасия Соловьева заняла 2 место в конкурсе молодых художников ARTstart за работу в технике живопись «Вверх за мечтой».

Конкурс проходил в Костроме под патронатом проекта «Холст, масло». Торжественное награждение участников состоялось 24 апреля. Всего на конкурс поступило более 70 заявок. При отборе произведений отмечалась оригинальность замысла, выразительность художественного решения, открытость и смелость выражения творческих идей.

Фото: Департамент культуры и туристов Ивановской области

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