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32 минуты назад
Ивановская студентка заняла 2-е место на конкурсе молодых художников ARTstart
ФОТО картины
Студентка 3 курса специальности «Дизайн» Ивановского художественного училища имени М.И. Малютина Анастасия Соловьева заняла 2 место в конкурсе молодых художников ARTstart за работу в технике живопись «Вверх за мечтой».
Конкурс проходил в Костроме под патронатом проекта «Холст, масло». Торжественное награждение участников состоялось 24 апреля. Всего на конкурс поступило более 70 заявок. При отборе произведений отмечалась оригинальность замысла, выразительность художественного решения, открытость и смелость выражения творческих идей.
Фото: Департамент культуры и туристов Ивановской области
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