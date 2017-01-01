Владимир Шарыпов лично проверит нанесение дорожной разметки в Иванове





27 апреля в областном центре пройдет инспекционный рейд по содержанию улично-дорожной сети областного центра и, в частности, по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Как сообщили в мэрии, в мероприятии примет участие глава города Владимир Шарыпов.

В случае неблагоприятной дождливой погоды рейд будет перенесен на другой день.

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