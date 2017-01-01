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Новости

сегодня, 15:56

Владимир Шарыпов лично проверит нанесение дорожной разметки в Иванове


27 апреля в областном центре пройдет инспекционный рейд по содержанию улично-дорожной сети областного центра и, в частности, по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Как сообщили в мэрии, в мероприятии примет участие глава города Владимир Шарыпов.

В случае неблагоприятной дождливой погоды рейд будет перенесен на другой день.



ключевые слова: дорожная разметка рейд Владимир Шарыпов
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							Очередная "инспекция напоказ", очередной фарс! Хотя, может и не состоится - наш доморощенный Ким Чен Ын очень боится воды))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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