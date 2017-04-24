Новости
Сотрудники ивановской «научки» посетили святые места
24 апреля сотрудники Ивановской универсальной научной библиотеки посетили святые места Приволжского и Фурмановского районов. Поездка была организована Миссионерским отделом Иваново-Вознесенской епархии и Епархиальным отделом религиозного образования и катехизации.
Библиотекари побывали в селе Спасском на могиле участника Бородинского сражения 1812 года генерал-майора П.А.Смольянинова, на горе Левитана в Плёсе, в Никольском женском монастыре и Святом источнике в Приволжске, Воскресенском храме села Толпыгино, Архангельском храме села Михайловское и Святом источнике преподобного Леонтия Михайловского.
«Методологически поездка была построена на концепции иеротопии - учении о пространственных иконах, разработанном академиком Российской академии художеств А.М.Лидовым, - говорится в сообщении ивановской митрополии. - Ее участники обсудили также вклад известного русского философа, священника Павла Флоренского, создателя крестьянской библиотеки села Толпыгино, в развитие русской народной культуры чтения».
Справка Википедии:
Иеротопия (др.-греч. ἱερός — священный и др.-греч. τόπος — место, пространство) — это создание конкретных сакральных пространств, рассматриваемое как особый вид творческой деятельности, а также специальная область историко-культурных исследований, в которой выявляются и анализируются примеры данного творчества. Результатом иеротопического творчества как правило являются церкви и святилища, но могут быть также сакральные ландшафты, архитектурные комплексы, и даже города и страны.
Фото: Ивановская митрополия
- оцените новость:
-
(0)
- 133
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 1243
-
(0)
- 967
-
(2)
- 1458
-
(1)
- 1286