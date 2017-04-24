Сотрудники ивановской «научки» посетили святые места

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24 апреля сотрудники Ивановской универсальной научной библиотеки посетили святые места Приволжского и Фурмановского районов. Поездка была организована Миссионерским отделом Иваново-Вознесенской епархии и Епархиальным отделом религиозного образования и катехизации.

Библиотекари побывали в селе Спасском на могиле участника Бородинского сражения 1812 года генерал-майора П.А.Смольянинова, на горе Левитана в Плёсе, в Никольском женском монастыре и Святом источнике в Приволжске, Воскресенском храме села Толпыгино, Архангельском храме села Михайловское и Святом источнике преподобного Леонтия Михайловского.

«Методологически поездка была построена на концепции иеротопии - учении о пространственных иконах, разработанном академиком Российской академии художеств А.М.Лидовым, - говорится в сообщении ивановской митрополии. - Ее участники обсудили также вклад известного русского философа, священника Павла Флоренского, создателя крестьянской библиотеки села Толпыгино, в развитие русской народной культуры чтения».

Справка Википедии:

Иеротопия (др.-греч. ἱερός — священный и др.-греч. τόπος — место, пространство) — это создание конкретных сакральных пространств, рассматриваемое как особый вид творческой деятельности, а также специальная область историко-культурных исследований, в которой выявляются и анализируются примеры данного творчества. Результатом иеротопического творчества как правило являются церкви и святилища, но могут быть также сакральные ландшафты, архитектурные комплексы, и даже города и страны.

Фото: Ивановская митрополия



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