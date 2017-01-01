Правозащитника, прибывшего к подследственной в СИЗО-1, привлекли к административной ответственности





В ивановский следственный изолятор №1 к подследственной прибыл правозащитник. Когда его досматривали на КПП, сработал металлообнаружитель. Сотрудники СИЗО нашли во внутреннем кармане визитера и изъяли мобильный телефон «Холер».

«На гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ», - сообщает пресс-служба УФСИН по ивановской области.

Для справки:

КоАП РФ, Статья 19.12. Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания.

поделиться ссылкой:

