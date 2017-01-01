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36 минут назад
Правозащитника, прибывшего к подследственной в СИЗО-1, привлекли к административной ответственности
В ивановский следственный изолятор №1 к подследственной прибыл правозащитник. Когда его досматривали на КПП, сработал металлообнаружитель. Сотрудники СИЗО нашли во внутреннем кармане визитера и изъяли мобильный телефон «Холер».
«На гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ», - сообщает пресс-служба УФСИН по ивановской области.
Для справки:
КоАП РФ, Статья 19.12. Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания.
ключевые слова: СИЗО правозащитник правонарушение
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Комментарии (1)
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- Шкура Шкурная Шкура36 минут назадС какого хренушка вообще люди, не осужденные, должны находится в таких скотских условиях? Кто дал право издеваться над людьми, вина которых недоказана. Почему человек, пока ещё невиновный, должен жрать помои, терпеть неудобства изоляции в этих скотских тюремных условиях?
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