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Новости

сегодня, 14:34

Аграрии Ивановской области получат господдержку на сумму более 211 млн рублей


Сельхозпроизводителям региона направлены субсидии на развитие отрасли АПК общей суммой свыше 211 млн рублей. Об этом сообщила сегодня заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова.

Средства направлены на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – в объеме более 97 млн рублей, поддержку племенного животноводства – 43,5 млн рублей, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК – 50,7 млн рублей, возмещение части процентной ставки по кредитам, выданным до конца 2016 года, – свыше 20 млн рублей.

«Также в середине апреля аграриям уже была оказана несвязанная поддержка в области растениеводства в объеме порядка 61 миллиона рублей», – уточнила Светлана Давлетова.

В мае планируется перечислить средства грантовой поддержки начинающим фермерам и грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составит порядка 27 млн рублей.



ключевые слова: сельское хозяйство аграрии господдержка субсидия
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