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Новости

сегодня, 14:26

В Ивановской области идет прием ходатайств о награждении медалью «За любовь и верность»


Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Эта дата приурочена ко дню памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии, князей Муромских, которые издавна почитаемы в России как хранители семьи и брака.

В Ивановской области в этот день проходит множество различных праздничных мероприятий, конкурсов и тематических выставок.

По сложившейся традиции семейным парам, зарегистрировавшим брак не менее 25 лет назад, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, а также добившимся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшим детей достойными членами общества, будут вручаться медали «За любовь и верность».

Трудовые коллективы и общественные организации могут подать в оргкомитет ходатайство о награждении медалью «За любовь и верность» таких семейных пар до 30 апреля 2017 года в Департамент социальной защиты населения Ивановской области (153002, пер. Свободный,4, тел./факс: 41-05-58, e-mail: ksz5@gov37.ivanovo.ru).

С полной информацией об этом можно ознакомиться в Положении.

ключевые слова: семья любовь верность награда медаль
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