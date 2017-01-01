Женщина похитила у плесского пенсионера золото и деньги

Злоумышленница задержана полицией





В полицию с заявление обратился 75-летний житель Плеса. Пенсионер сообщил полицейским, что из его квартиры на улице Свободы пропали золотые украшения и 20 тысяч рублей.

Было установлено, что накануне к потерпевшему в гости пришла его 32-летняя знакомая. И во время застолья женщина похитила у хозяина квартиры золото и деньги.

Полиция задержала подозреваемую в краже. Золотые украшения у нее изъяли, а вот украденные 20 тысяч она к тому времени уже успела потратить. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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