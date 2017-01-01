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Новости

35 минут назад

Губернатор торжественно откроет в Иванове мусоросортировочный комплекс


27 апреля в областном центре состоится открытие мусоросортировочного комплекса. В торжественном мероприятии примет участие губернатор Павел Коньков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Комплекс находится по адресу: ул. Станкостроителей, 45а.



ключевые слова: мусор сортирование завод
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