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35 минут назад
Губернатор торжественно откроет в Иванове мусоросортировочный комплекс
27 апреля в областном центре состоится открытие мусоросортировочного комплекса. В торжественном мероприятии примет участие губернатор Павел Коньков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Комплекс находится по адресу: ул. Станкостроителей, 45а.
ключевые слова: мусор сортирование завод
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