Губернатор торжественно откроет в Иванове мусоросортировочный комплекс





27 апреля в областном центре состоится открытие мусоросортировочного комплекса. В торжественном мероприятии примет участие губернатор Павел Коньков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Комплекс находится по адресу: ул. Станкостроителей, 45а.

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