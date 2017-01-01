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Новости

44 минуты назад

В Иванове откроется выставка художников-карикатуристов


28 апреля в 16.00 в Ивановском областном художественном музее состоится открытие выставки «Европа - Россия. XVIII — XX вв. Сатирическая графика из собрания ИОХМ». Это более 80 интереснейших графических листов, выполненных ведущими европейскими и русскими мастерами XVIII – ХХ веков в жанре сатиры.

Выставка предлагает обратиться к истокам жанра и выделить самые яркие эпизоды в истории развития карикатуры.

Первый раздел экспозиции посвящен западноевропейской карикатуре XVIII – XIX веков. «Золотой век» английской карикатуры представлен именами выдающихся мастеров своего жанра: Джеймс Гилрей, Исаак и Джордж Крукшенки, Чарльз Уильямс, Уильям Эльмс. Яркие, гротескные композиции, эксцентричный рисунок, экзотические образы главных героев – главные черты работ английских художников, заложивших основы жанра карикатуры. В противоположность британским французские карикатуры лаконичны и более изысканны, однако подавляющее большинство работ французских художников анонимны.

Во втором разделе представлена блестящая пора русской карикатуры начиная с конца 1860-х годов. Стремительное развитие и появление в печати большого количества сатирических журналов положило начало профессиональной карикатуре. Лидером среди художников-карикатуристов того времени являлся Николай Степанов, главным достоинством работ являлись острота образов, меткость характеристик.

В третьем разделе выставки представлена карикатура советского периода. В 1920-1930-х годах угроза второй мировой войны становится главной темой в работах ведущих карикатуристов Дмитрия Моора, Виктора Дени, Кукрыниксов, Бориса Пророкова. Антимилитаристская карикатура в эти годы достигает большого напряжения и эмоциональной остроты. Карикатура времен Великой Отечественной войны представлена также небольшими по формату плакатами, созданными ивановскими художниками и поэтами.

По материалам пресс-службы департамента культуры и туризма




ключевые слова: художники сатира карикатура выставка
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 7 секунд назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							   А вот оценить творческое слово по схожему жанру можно вот по этим журналам прошлых лет и даже тысячелетия. Сейчас так никто не посмеет писа́ть свои тексты. Да печатного жанра такого в нашей области не сыскать. Лишь отдельные журналисты способны поимпровизировать на подобные жанры.
    
А ведь было время, когда одни названия журналов чего стояли:
    
- «Благой мат»;
    
- «Бичъ»;
    
- «Балда»;
    
- «Бызги»;
    
- «Буря»;
    
- «Гвоздь»;
    
- «Жало»;
    
- «Дикарь»;
    
- «Пугач»…
    
Потратьте время, полистайте эти раритеты. Чертовски интересно. А язык, какой острый был. У-х-х…
    
elib. shpl. ru/ru/indexes/values/57163
    
elib. shpl. ru/ru/nodes/10188-zhurnaly								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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