Новости
57 минут назад
На перекрестке проспекта Текстильщиков и улицы Кудряшова в Иванове отключат светофоры
27 апреля планируется отключение светофоров на перекрестке проспекта Текстильщиков и улицы Кудряшова в Иванове. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Время отключения – с 09.00 до 11.00.
ключевые слова: перекресток светофор
- оцените новость:
-
(0)
- 185
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:57После публикации фото школьников, играющих на крыше 9-этажки, прокуратура провела проверку
Решается вопрос о привлечении виновных лиц управляющей компании к ответственности - ФОТО
-
(0)
- 638
сегодня, 12:30У Казанского храма в Иванове начали высаживать Шереметевский сквер
В мероприятии приняли участие митрополит Иосиф и глава города Владимир Шарыпов - ФОТО
-
(1)
- 1014
сегодня, 12:17В Ивановской области во дворе дома нашли минометную мину с непробитым капсюлем
Боеприпас, содержащий в себе 90 граммов взрывчатого вещества, обезвредили взрывотехники ОМОН - ФОТО
-
(1)
- 890