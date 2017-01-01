На перекрестке проспекта Текстильщиков и улицы Кудряшова в Иванове отключат светофоры





27 апреля планируется отключение светофоров на перекрестке проспекта Текстильщиков и улицы Кудряшова в Иванове. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Время отключения – с 09.00 до 11.00.

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