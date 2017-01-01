В Иванове определены 9 претенденток на титул «Невеста года 2017»

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25 апреля в ивановском ЦКиО состоялся кастинг на конкурс «Невеста года 2017». В нем приняли участие девушки от 22 до 27 лет.

Среди участниц кастинга – дизайнеры, госслужащие, организаторы мероприятий, стилисты, инженеры, студентки (ИвГПУ, ИПСА ГПС МЧС и ИвГУ).

Вот имена прошедших кастинг девушек, которые поборются за титул «Невеста года 2017»:

1) Макарова Мария

2) Сенина Екатерина

3) Скобеева Полина

4) Берлова Светлана

5) Кудреватых Марина

6) Малёнкина Мария

7) Могилева Наталья

8) Репина Анастасия

9) Соловьева Ангелина

Финал состоится 25 мая в 18.00.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново