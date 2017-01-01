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сегодня, 13:17
В Иванове определены 9 претенденток на титул «Невеста года 2017»
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25 апреля в ивановском ЦКиО состоялся кастинг на конкурс «Невеста года 2017». В нем приняли участие девушки от 22 до 27 лет.
Среди участниц кастинга – дизайнеры, госслужащие, организаторы мероприятий, стилисты, инженеры, студентки (ИвГПУ, ИПСА ГПС МЧС и ИвГУ).
Вот имена прошедших кастинг девушек, которые поборются за титул «Невеста года 2017»:
1) Макарова Мария
2) Сенина Екатерина
3) Скобеева Полина
4) Берлова Светлана
5) Кудреватых Марина
6) Малёнкина Мария
7) Могилева Наталья
8) Репина Анастасия
9) Соловьева Ангелина
Финал состоится 25 мая в 18.00.Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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