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24.04.2017 10:11В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа
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После публикации фото школьников, играющих на крыше 9-этажки, прокуратура провела проверку
Решается вопрос о привлечении виновных лиц управляющей компании к ответственности - ФОТО
24 апреля на нашем сайте были опубликованы фото ивановского блогера Михаила Шора. На снимках – 9-этажный дом №15 на улице Шошина в Иванове, который облюбовали подростки. Школьники с рюкзаками на спине то слезают с крыши дома на козырек верхнего балкона, то залезают опять на крышу.
После публикации прокуратура провела выездную проверку совместно с представителями управляющей компании ООО «ЖЭУ-1», обслуживающей эту 9-этажку.
В ходе проверки было установлено, что в подъезде №6 15-го дома на ул. Шошина запирающееся устройство на люке, ведущем на технический этаж, сорвано. Следовательно, есть свободный доступ на крышу, что является нарушением Жилищного кодекса РФ и Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.
В связи с этим прокуратурой Советского района незамедлительно было внесено представление об устранении ООО «ЖЭУ-1» нарушений требований федерального законодательства. Управляющая компания оперативно устранила данное нарушение. На люк установили новые запорные устройства. Доступ на крышу закрыт.
В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц управляющей компании к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Фото: Михаил Шор
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