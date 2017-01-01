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20 минут назад
У Казанского храма в Иванове начали высаживать Шереметевский сквер
В мероприятии приняли участие митрополит Иосиф и глава города Владимир Шарыпов - ФОТО
В областном центре начали создавать мемориальный Шереметевский сквер. Сегодня, 26 апреля, Митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф и мэр города Владимир Шарыпов, священнослужители и прихожане православных храмов высадили саженцы лип у Казанского храма на Шереметевском проспекте.
Фото: администрация г. Иваново
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