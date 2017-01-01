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Новости

20 минут назад

У Казанского храма в Иванове начали высаживать Шереметевский сквер

В мероприятии приняли участие митрополит Иосиф и глава города Владимир Шарыпов - ФОТО


В областном центре начали создавать мемориальный Шереметевский сквер. Сегодня, 26 апреля, Митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф и мэр города Владимир Шарыпов, священнослужители и прихожане православных храмов высадили саженцы лип у Казанского храма на Шереметевском проспекте.

Фото: администрация г. Иваново



ключевые слова: сквер церковь
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