В Ивановской области во дворе дома нашли минометную мину с непробитым капсюлем

Боеприпас, содержащий в себе 90 граммов взрывчатого вещества, обезвредили взрывотехники ОМОН - ФОТО





В полицию поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на минометный снаряд. Опасная находка была обнаружена на приусадебном участке одного из домов поселка Колобово Шуйского района.

Прибыв по указанному адресу, специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии провели обследование предмета и выяснили, что это боевая 50-миллиметровая минометная мина с непробитым капсюлем, содержащая в себе 90 граммов взрывчатого вещества.

С соблюдением мер безопасности боеприпас был извлечен и обезврежен, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области

Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии

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