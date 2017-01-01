В Иванове хлебовоз пытался провезти в колонию запрещенные предметы

Проводится проверка





Инцидент произошел в ИК-7. При досмотре на КПП автомобиля «ГАЗ», прибывшего в колонию с грузом хлебобулочных изделий для магазина осужденных, сотрудники УФСИН обнаружили и изъяли запрещенные предметы. Сотовый телефон «Алкатель» с сим-картой «Билайн» и 100 мл спиртосодержащей жидкости были спрятаны в чехле переднего сиденья автомашины.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Виновные будут привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба УФСИН по Ивановской области.

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