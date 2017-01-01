Новости
39 минут назад
В Иванове хлебовоз пытался провезти в колонию запрещенные предметы
Проводится проверка
Инцидент произошел в ИК-7. При досмотре на КПП автомобиля «ГАЗ», прибывшего в колонию с грузом хлебобулочных изделий для магазина осужденных, сотрудники УФСИН обнаружили и изъяли запрещенные предметы. Сотовый телефон «Алкатель» с сим-картой «Билайн» и 100 мл спиртосодержащей жидкости были спрятаны в чехле переднего сиденья автомашины.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Виновные будут привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба УФСИН по Ивановской области.
ключевые слова: УФСИН колония хлебовоз запрещенные предметы
- оцените новость:
-
(0)
- 261
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации