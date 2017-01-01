Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

39 минут назад

В Иванове хлебовоз пытался провезти в колонию запрещенные предметы

Проводится проверка


Инцидент произошел в ИК-7. При досмотре на КПП автомобиля «ГАЗ», прибывшего в колонию с грузом хлебобулочных изделий для магазина осужденных, сотрудники УФСИН обнаружили и изъяли запрещенные предметы. Сотовый телефон «Алкатель» с сим-картой «Билайн» и 100 мл спиртосодержащей жидкости были спрятаны в чехле переднего сиденья автомашины.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Виновные будут привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба УФСИН по Ивановской области.



ключевые слова: УФСИН колония хлебовоз запрещенные предметы
  • оцените новость:
  • (0)
  • 261
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации