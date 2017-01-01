Шуяне не слишком активно участвуют в проекте «Комфортная городская среда»

Заявки в мэрию подали только 13 многоквартирных домов





На данный момент в шуйскую администрацию документы на участие в проекте «Комфортная городская среда» подали жители только 13 многоквартирных домов райцентра. Между тем финансирование предполагает благоустройство минимум 20 дворовых территорий.

«Хотелось, чтобы жители проявили активность», - отметил глава Шуи Сергей Рощин и предложил депутатам городской думы проработать вопрос участия в проекте со своими избирателями.

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