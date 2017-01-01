Более полумиллиона рублей выплатили алиментщики в Ивановской области, лишенные водительских прав





Лишение водительских прав за неуплату алиментов доказало свою действенность. Примерно пятая часть должников по исполнительным листам попала под это ограничение. Применение этой меры дало 552 тысячи рублей в первом квартале, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

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