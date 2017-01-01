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Новости

сегодня, 11:31

Открытие велосезона в Иванове: фестиваль «Высота» и городская велоколонна

Программа и маршрут


30 апреля на ивановском стадионе «Текстильщик» состоится межрегиональный велофестиваль «Высота». На одной площадке соберутся спортсмены и любители, представители различных направлений велосипедного спорта и просто желающие активно провести свободное время. Начало – в 12.00.

В программе фестиваля:

- VIP-заезд для корпоративных партнеров;

- вело-парад для всех желающих с номинацией «лучший костюм»;

- детская велогонка;

- соревнования райдеров BMX/МТВ на фанбоксе «BEST трюк»;

- кросс кантри дуал;

- шоссейная/фиксовая гонки и многое другое.

Также здесь можно будет увидеть экспозицию «Мой необычный велосипед» (приглашаются все обладатели таких велосипедов).

Всех участников ждет увлекательная шоу-программа.

А уже 1 мая на бульваре Кокуй будет дан старт мероприятию «Открытие летнего велосипедного сезона», инициаторами которого выступают организаторы Плёсского веломарафона. Собрание участников - в 13.00.

Далее, как будет сформирована велосипедная колонна, с 14.00 она начнет свое следование по легкоатлетическому кольцу: с выездом на пр. Ленина с улицы Крутицкой в направлении пл. Пушкина - пр. Ленина до перекрестка с ул. К. Маркса - ул. К. Маркса, Шереметевский пр., пл. Революции на проспект Ленина до поворота на ул. Крутицкую - ул. Крутицкая с финишем колонны на бульваре Кокуй.

Предполагается, что в мероприятии примут участие порядка 1000 человек. Приглашаются все желающие.



ключевые слова: велосипед велосезон фестиваль
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									vofchik								
							
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  • 20 минут назад
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							А давайте, еще и город перекроем, пройдемся с мангалами, потом с садовыми тачками и т.д. Лечше-бы научили некоторых ЛизуПедиков соблюдать ПДД								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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