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Новости

сегодня, 11:19

В Ивановской области у летчиков и шахтеров изменятся доплаты к пенсии


С 1 мая будет проведена очередная корректировка размера доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Доплата положена тем из них, кто имеет требуемый специальный стаж.

По данным Отделения ПФР по Ивановской области, в регионе доплату к пенсии получают 215 членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и 139 работников угольной промышленности. С 1 мая средняя доплата у летчиков составит 7018,66 руб., а у шахтеров - 2955,28 руб.

Размер доплаты пересматривается каждые три месяца: с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября. Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере с учетом его среднемесячного заработка и продолжительности стажа на соответствующих видах работ.



ключевые слова: летчики шахтеры пенсия доплата ПФР
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Шкура Шкурная								
							
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  • сегодня, 11:25
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							Шахтёры Ивановской области? Первый раз слышу такое.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 11:25
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							А в Кинешемском районе шахтёрам добавят к пенсии?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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