В Ивановской области у летчиков и шахтеров изменятся доплаты к пенсии





С 1 мая будет проведена очередная корректировка размера доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Доплата положена тем из них, кто имеет требуемый специальный стаж.

По данным Отделения ПФР по Ивановской области, в регионе доплату к пенсии получают 215 членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и 139 работников угольной промышленности. С 1 мая средняя доплата у летчиков составит 7018,66 руб., а у шахтеров - 2955,28 руб.

Размер доплаты пересматривается каждые три месяца: с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября. Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере с учетом его среднемесячного заработка и продолжительности стажа на соответствующих видах работ.

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