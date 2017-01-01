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Новости

13 минут назад

Ивановец нанес приятелю колото-резаную рану лопатки табуретом

Пострадавший госпитализирован, подозреваемый задержан


В одну из ивановских больниц на «скорой» был доставлен 36-летний мужчина. Медики диагностировали у него колото-резаную рану в области правой лопатки. Информация была передана полиции.

Вскоре оперативники установили картину преступления. Приятели распивали в квартире спиртное. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в результате которой 30-летний мужчина ударил собутыльника металлическим табуретом по спине.

В настоящее время подозреваемый в причинении телесных повреждений задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что ранее фигурант уже отбывал наказание за побои и кражу, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: табурет ранение телесные повреждения полиция
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