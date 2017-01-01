В Иванове пройдет фестиваль театров мод среди детей-сирот





27 апреля на базе ивановского детского дома «Звездный» состоится областной фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили в региональном департаменте соцзащиты, в этом году свои коллекции представят коллективы из 9 организаций для детей-сирот. Для оценки коллекций одежды приглашены педагоги Ивановского колледжа легкой промышленности. Победителей наградят дипломами и подарками.

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