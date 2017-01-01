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Новости

32 минуты назад

Команда ивановских радистов стала победителем всероссийских соревнований


С 21 по 24 апреля в Пензе проходили всероссийские соревнования по радиоспорту: скоростной радиотелеграфии, многоборью радистов и спортивной радиопеленгации. В соревнованиях участвовало более 160 радиоспортсменов из разных городов России.

Ивановская команда выступала в многоборье радистов МР-3. Ребятам необходимо было как можно быстрее передать радиограммы с помощью телеграфного ключа, установить устойчивую связь в радиоэфире с членами команды и обменяться радиограммами, пробежать дистанцию спортивного ориентирования.

Результаты учитывались в личном и командном зачете в разных возрастных группах. Ивановцы стали чемпионами в командном зачете.

В личном зачете победили Дмитрий Васильев, Полина Рубцова, Илья Рогов, Анастасия Шлапакова. Также в копилку Ивановского края отправились две серебряные и три бронзовые медали. Все юные спортсмены являются воспитанниками детско-юношеской спортивно-технической школы города Иванова.

Фото: пресс-служба администрации г. Иванова

ключевые слова: радиоспорт радисты соревнования
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