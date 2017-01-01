За кражу с могилы на кладбище задержаны двое жителей Ивановской области

Часть похищенного злоумышленники сдали в пункт приема чермета





В полицию с заявлением обратилась 80-летняя жительница Фурмановского района. Пенсионерка сообщила полицейским, что с кладбища в селе Никольское неизвестные похитили 18 металлических декоративных элементов с ограды могилы ее родственницы.

Вскоре оперативники установили, что к краже с места захоронения причастны ранее судимые местные жители 48 и 32 лет. Выяснилось, что похищенное злоумышленники сдавали в пункт приема черного металла.

В настоящее время подозреваемые задержаны, оба написали явки с повинной. Похищенное частично изъято и будет возвращено законным владельцам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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