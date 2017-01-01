Новости
50 минут назад
За кражу с могилы на кладбище задержаны двое жителей Ивановской области
Часть похищенного злоумышленники сдали в пункт приема чермета
В полицию с заявлением обратилась 80-летняя жительница Фурмановского района. Пенсионерка сообщила полицейским, что с кладбища в селе Никольское неизвестные похитили 18 металлических декоративных элементов с ограды могилы ее родственницы.
Вскоре оперативники установили, что к краже с места захоронения причастны ранее судимые местные жители 48 и 32 лет. Выяснилось, что похищенное злоумышленники сдавали в пункт приема черного металла.
В настоящее время подозреваемые задержаны, оба написали явки с повинной. Похищенное частично изъято и будет возвращено законным владельцам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 245
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации