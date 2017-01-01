Новости
В Ивановской области в перечень льготных лекарств включены 9% из правительственного списка жизненно необходимых
Эксперты фонда «Здоровье» и активисты ОНФ с февраля по март 2017 года проанализировали перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения, утверждённые на 2017 год во всех 85 субъектах Российской Федерации.
Препараты, включенные в такой перечень предоставляются гражданам бесплатно или со скидкой около 50% (как правило, за счет регионального бюджета)
В федеральном перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждённом распоряжением правительства РФ, 646 лекарств.
Как сообщает RT, все жизненно важные препараты из федерального перечня включили в свои льготные списки только 5 регионов - Владимирская, Новгородская и Ульяновская области, Камчатский и Краснодарский края.
В десяти регионах страны на льготных условиях можно приобрести не более 30% жизненно необходимых препаратов. Хуже всего ситуация складывается в Тверской области (1%), Ставропольском крае (2%) и Ивановской области (9%).
В Департаменте здравоохранения Ивановской области рассказали RT, что в законодательстве не предусмотрено обязательство регионов включать жизненно необходимые лекарства в список льготных: «Требования об обязательности включения в региональный перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно, лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, действующим законодательством не предусмотрено. Субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют категории заболеваний и перечень наиболее востребованных лекарственных препаратов в пределах выделенного финансирования в текущем календарном году».
По мнению директора фонда «Здоровье» и члена Центрального штаба ОНФ Эдуарда Гаврилова, "...Минздрав должен принять порядок формирования региональных льготных лекарственных перечней и закрепить обязательность присутствия в них лекарств из федерального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Пока же этого не происходит, и жители разных регионов находятся в неравных условиях относительно льготного лекарственного обеспечения»
- оцените новость:
-
(0)
- 182
- 1
Сразу мысль - а как народ?
И компот не льется в брюхо
И икра не лезет в рот.