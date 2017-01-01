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Новости

сегодня, 10:13

В Ивановской области ночью сгорела фура

ФОТО


Сообщение о пожаре на улице Виноградова в Кинешме поступило в ночь на 26 апреля. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, наблюдалось открытое горение кабины грузового автомобиля «Рено Магнум». Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС



ключевые слова: пожар грузовик МЧС
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