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сегодня, 10:13
В Ивановской области ночью сгорела фура
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Сообщение о пожаре на улице Виноградова в Кинешме поступило в ночь на 26 апреля. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, наблюдалось открытое горение кабины грузового автомобиля «Рено Магнум». Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС
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