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сегодня, 10:00

В Иванове во время движения троллейбуса пассажирку защемило дверями

Пострадавшая обратилась за помощью в травмпукт


ДТП случилось 25 апреля около 15.30 на проспекте Строителей. Водитель троллейбуса начал движение от остановки и одновременно стал закрывать двери. В этот момент одну из пассажирок и защемило.

Сначала дорожный инцидент был оформлен как ДТП без пострадавших. Но вечером 43-летней женщине все-таки пришлось обратиться в травмпункт. Медики диагностировали у нее ушиб левой лопатки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: ДТП троллейбус пассажир
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