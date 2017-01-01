Новости
сегодня, 10:00
В Иванове во время движения троллейбуса пассажирку защемило дверями
Пострадавшая обратилась за помощью в травмпукт
ДТП случилось 25 апреля около 15.30 на проспекте Строителей. Водитель троллейбуса начал движение от остановки и одновременно стал закрывать двери. В этот момент одну из пассажирок и защемило.
Сначала дорожный инцидент был оформлен как ДТП без пострадавших. Но вечером 43-летней женщине все-таки пришлось обратиться в травмпункт. Медики диагностировали у нее ушиб левой лопатки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
ключевые слова: ДТП троллейбус пассажир
- оцените новость:
-
(0)
- 536
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации